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TV yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

3 Mart Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Mart 2021 Çarşamba Güldür Güldür Show, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Masumiyet ve Adalet Birliği ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Mart TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Mart Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Mart Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Mart Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Mart Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Mart TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 MART 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:00 Kırgın Çiçekler
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:30 Mars’ta Kıyamet
01:15 Mars’ta Kıyamet
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Masumiyet (Yeni Dizi)
01:00 Yasak Elma
03:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Adalet Birliği (Yabancı Sinema)
22:45 Adalet Birliği (Yabancı Sinema)
01:00 Sefirin Kızı
03:00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:40 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:00 Deli Dumrul
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek (Yeni Bölüm)
00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat (Yerli Sinema)
02:05 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:15 En Uzun Gece Fırtına Murat (Yerli Sinema)


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