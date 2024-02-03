TV yayın akışı 3 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:10 Ateş Kuşları

16:10 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Arka Sokaklar

02:15 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

05:30 Arda'nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Gaddar

13:30 Kızıl Goncalar

16:45 Kopuk

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

01:30 Kirli Sepeti

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:15 En Güzel Bölüm

10:30 Yerli Dizi Tekararı

13:15 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

21:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

01:45 Yerli Dizi Tekrarı

04:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Beni Böyle Sev

09:10 Bir Sevdadır

11:50 Gönül Dağı

15:10 Bir Sevdadır

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Bir Sevdadır

04:00 Gönül Dağı

06:00 Kapanış







