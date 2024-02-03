TV yayın akışı 3 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
15:15 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:10 Ateş Kuşları
16:10 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Yeter
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:15 Yargı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Arka Sokaklar
02:15 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
05:30 Arda'nın Mutfağı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Gaddar
13:30 Kızıl Goncalar
16:45 Kopuk
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
01:30 Kirli Sepeti
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:15 En Güzel Bölüm
10:30 Yerli Dizi Tekararı
13:15 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
21:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
01:45 Yerli Dizi Tekrarı
04:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Beni Böyle Sev
09:10 Bir Sevdadır
11:50 Gönül Dağı
15:10 Bir Sevdadır
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Bir Sevdadır
04:00 Gönül Dağı
06:00 Kapanış