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  4. TV yayın akışı 30 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 30 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 07:22
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30 Kasım 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 30 Kasım 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Kirpi Sonic 2, Sahipsizler, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 30 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

30 KASIM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kalpazan
04:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)
15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)
22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
02:00 Aldatmak
04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kral Şakir
11:15 Sahipsizler
14:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Sahipsizler
01:30 Erkenci Kuş
03:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:10 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Beni Böyle Sev

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