TV yayın akışı 30 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 KASIM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kalpazan

04:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)

15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)

22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

02:00 Aldatmak

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Uzak Şehir

02:45 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

05:00 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kral Şakir

11:15 Sahipsizler

14:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Sahipsizler

01:30 Erkenci Kuş

03:30 Baba Ocağı

05:00 Söz

06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:10 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Beni Böyle Sev