TV yayın akışı 30 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Taşıyıcı: Son Hız (Yabancı Sinema)
01:30 Aziz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:15 Destan
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:20 Kardeşlerim
00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Camdaki Kız
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)
02:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
04:45 Müzik Arası
05:30 Yabancı Sinema
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülümse Kaderine
14:45 Yasak Elma
16:00 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Gülümse Kaderine
23:00 Mahkum
02:00 Şevkat Yerimdar
03:00 Fatih Savaş Sahur Sohbetleri
04:45 İyilik
06:45 Aşk Yeniden
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Zor Ölüm 3 (Yabancı Sinema)
22:45 Zor Ölüm 3 (Yabancı Sinema)
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04:40 Söz
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:00 Ustalar Alemi
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Kuşlarla Yolculuk
11:10 Gönül Dağı
14:40 Kasaba Doktoru
17:40 Ramazan Günlüğü
18:30 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Gönül Dağı
00:10 Kasaba Doktoru
04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:30 Kalk Gidelim
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