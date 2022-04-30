TV yayın akışı 30 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 30 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Taşıyıcı: Son Hız (Yabancı Sinema)

01:30 Aziz

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:15 Destan

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:20 Kardeşlerim

00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Camdaki Kız

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)

02:00 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

04:45 Müzik Arası

05:30 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülümse Kaderine

14:45 Yasak Elma

16:00 İyilik

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Gülümse Kaderine

23:00 Mahkum

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş Sahur Sohbetleri

04:45 İyilik

06:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Zor Ölüm 3 (Yabancı Sinema)

22:45 Zor Ölüm 3 (Yabancı Sinema)

01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:40 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:15 Survivor Panorama

15:00 Ustalar Alemi

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Kuşlarla Yolculuk

11:10 Gönül Dağı

14:40 Kasaba Doktoru

17:40 Ramazan Günlüğü

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Gönül Dağı

00:10 Kasaba Doktoru

04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:30 Kalk Gidelim



