TV yayın akışı 31 Ocak 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ocak günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ocak Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:02 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:45 Üç Kız Kardeş
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Afili Aşk
08:00 Bu Sabah
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Aile
03:00 Kara
05:30 Yeni Gelin
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
23:45 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber
20:00 Bir Sevdadır
02:50 Son Toplayıcılar
03:20 Diriliş Ertuğrul
05:15 Kapanış
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Kopuk
04:45 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen