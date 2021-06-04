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  4. TV yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

04.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Haziran 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Haziran 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz, Bozkır Arslan Celaleddin, Kuzeyin Oğlu ve Payitaht Abdülhamid programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? *4 Haziran Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar**

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:30 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
01:30 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
03:15 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Yeni Bölüm)
00:20 İşgal (Yabancı Sinema)
03:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Camdaki Kız
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Güllerin Savaşı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Son Yaz (Sezon Finali)
00:15 Savaşçı
02:45 Kefaret
04:45 Masumiyet
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Beynelmilel (Yerli Sinema)
02:30 Beynelmilel (Yerli Sinema)
03:00 Kaçak Gelinler
04:50 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Head&Shoulders Video Müzik Ödülleri
02:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
23:45 Masumlar Apartmanı
02:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi


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