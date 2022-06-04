TV yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Taşıyıcı: Son Hız (Yabancı Sinema)
01:30 Baba
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:05 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
11:45 Destan
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Seversin
02:45 Arda’nın Mutfağı
03:30 Müzik Arası
04:45 Yabancı Damat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Mahkum
00:45 Postacı (Yerli Sinema)
02:30 Yasak Elma
05:15 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:15 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Ayşecik İle Ömercik (Yerli Sinema)
14:15 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)
22:00 Kaderimin Oyunu
01:30 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
04:15 Canım Annem
05:30 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Kuklalı Köşk
11:50 Masumlar Apartmanı
15:40 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
21:40 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması (Türkiye-Faroe Adaları)
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Kasaba Doktoru
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