TV yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Taşıyıcı: Son Hız (Yabancı Sinema)

01:30 Baba

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:05 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

11:45 Destan

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Seversin

02:45 Arda’nın Mutfağı

03:30 Müzik Arası

04:45 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

21:45 Mahkum

00:45 Postacı (Yerli Sinema)

02:30 Yasak Elma

05:15 İnadına Aşk

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:15 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Ayşecik İle Ömercik (Yerli Sinema)

14:15 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)

22:00 Kaderimin Oyunu

01:30 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)

03:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

04:15 Canım Annem

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Kuklalı Köşk

11:50 Masumlar Apartmanı

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

21:40 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması (Türkiye-Faroe Adaları)

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Kasaba Doktoru

