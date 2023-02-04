TV yayın akışı 4 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

08:00 Tarkan (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan (Yerli Sinema)

16:15 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

01:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

03:00 Güzel Günler

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)

12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)

13:00 Aldatmak

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Ailem İçin (Yabancı Sinema)

04:30 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

01:30 Yasak Elma

04:00 İnadına Aşk

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

22:15 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)

00:15 Çöp Adam

02:30 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

04:00 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sıfırıncı Gün

15:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Ege’nin Hamsisi

09:10 Hayallerinin Peşinde

09:30 Yürek Çıkmazı

12:40 Teşkilat

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu



