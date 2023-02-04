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  4. TV yayın akışı 4 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

04.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Şubat 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kung Fu Yoga, Gönül Dağı, Dokuz Oğuz ve Survivor 2023 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 4 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
08:00 Tarkan (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan (Yerli Sinema)
16:15 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
01:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
03:00 Güzel Günler
05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)
12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)
13:00 Aldatmak
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ailem İçin (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
01:30 Yasak Elma
04:00 İnadına Aşk
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)
22:15 Kung Fu Yoga (Yabancı Sinema)
00:15 Çöp Adam
02:30 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
04:00 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sıfırıncı Gün
15:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Ege’nin Hamsisi
09:10 Hayallerinin Peşinde
09:30 Yürek Çıkmazı
12:40 Teşkilat
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

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