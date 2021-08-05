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  4. TV yayın akışı 5 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

05.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Ağustos 2021 Perşembe Eltilerin Savaşı, Pek Yakında, MasterChef Türkiye, Kral Olacak Çocuk, Seksenler, Kazara Aşk ve Gol Kralı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 5 Ağustos yayın akışı nasıl? İşte 5 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 5 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
03:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kral Olacak Çocuk (Yabancı Sinema)
22:40 Kalp Yarası
01:40 Adalet 2 (Yabancı Sinema)
03:45 Adalet 2 (Yabancı Sinema)
05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:15 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
01:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
02:30 Yalan Dünya
04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)
21:30 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Yerli Sinema)
23:30 Gol Kralı (Yerli Sinema)
01:00 Fulya İle Umudun Olsun
03:30 Her Yerde Sen
05:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ada Masalı
03:00 Star Market
05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender
11:55 Gönül Dağı
15:25 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Seneye Bu Zamanlar
01:20 Dünya Hali
03:10 Masumlar Apartmanı


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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