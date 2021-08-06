TV yayın akışı 6 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

01:45 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)

03:30 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)

05:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Unutma (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Ay’da İlk İnsan (Yabancı Sinema)

03:00 Beni Unutma (Yabancı Sinema)

05:15 Hercai (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (Yabancı Sinema)

23:45 Operasyon 41

01:30 Yalan Dünya

04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

23:45 Fulya İle Umudun Olsun

02:30 Bay Yanlış

04:00 Her Yerde Sen

05:00 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)

22:30 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)

00:30 Star Market

02:20 Aramızda Kalsın

04:50 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender

12:25 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

22:00 Dünyanın Merkezine Yolculuk

23:55 Dünya Hali

01:00 Seksenler

03:00 Masumlar Apartmanı



