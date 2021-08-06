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TV yayın akışı 6 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

06.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Ağustos 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti, MasterChef Türkiye, Aşk Mantık İntikam, Baş Belası, Niyaz Gül Dörtnala ve Kral Şakir: Oyun Zamanı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 6 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:45 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
03:30 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
05:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Unutma (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Ay’da İlk İnsan (Yabancı Sinema)
03:00 Beni Unutma (Yabancı Sinema)
05:15 Hercai (Yabancı Sinema)

'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (Yabancı Sinema)
23:45 Operasyon 41
01:30 Yalan Dünya
04:15 Afili Aşk

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:45 Fulya İle Umudun Olsun
02:30 Bay Yanlış
04:00 Her Yerde Sen
05:00 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
22:30 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
00:30 Star Market
02:20 Aramızda Kalsın
04:50 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender
12:25 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
22:00 Dünyanın Merkezine Yolculuk
23:55 Dünya Hali
01:00 Seksenler
03:00 Masumlar Apartmanı

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FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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