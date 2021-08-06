TV yayın akışı 6 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:45 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
03:30 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
05:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Unutma (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Ay’da İlk İnsan (Yabancı Sinema)
03:00 Beni Unutma (Yabancı Sinema)
05:15 Hercai (Yabancı Sinema)
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (Yabancı Sinema)
23:45 Operasyon 41
01:30 Yalan Dünya
04:15 Afili Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:45 Fulya İle Umudun Olsun
02:30 Bay Yanlış
04:00 Her Yerde Sen
05:00 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
22:30 Niyaz Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
00:30 Star Market
02:20 Aramızda Kalsın
04:50 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir
05:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender
12:25 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
22:00 Dünyanın Merkezine Yolculuk
23:55 Dünya Hali
01:00 Seksenler
03:00 Masumlar Apartmanı
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