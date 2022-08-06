TV yayın akışı 6 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
16:30 İşte Hayat (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Tünel (Yabancı Sinema)
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Tünel (Yabancı Sinema)
05:45 Şef Kapımda
07:00 Sen Anlat Karadeniz
09:15 Sağ Salim (Yerli Sinema)
11:15 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
13:15 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Yabancı Sinema)
15:25 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
22:45 Labirent: Ölümcül Kaçış (Yabancı Sinema)
00:55 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
02:35 Labirent: Ölümcül Kaçış (Yabancı Sinema)
05:35 Sen Anlat Karadeniz
06:45 Afili Aşk
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:15 Aşk İksiri (Yabancı Sinema)
16:00 İki İyi Çocuk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)
01:30 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)
03:00 Arda’nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kazanan Restoran
13:00 Senden Daha Güzel
16:00 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kazanan Restoran
21:30 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
23:15 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
03:15 Senden Daha Güzel
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Şef Akademi
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Ah Nerede
14:30 Duy Beni
17:00 Delisin (Yerli Sinema)
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:45 Duy Beni
04:00 İki Aile
05:20 Yüksek Sosyete
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kalk Gidelim
08:40 Bu Toprağın Sesi
09:40 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Yerli Sinema)
12:30 Balkan Ninnisi
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Balkan Ninnisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum