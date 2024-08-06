TV yayın akışı 6 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 AĞUSTOS 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

03:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)

22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:50 Ateş Kuşları

03:30 Kaçak

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)

22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"

11:30 Kasaba Doktoru

14:10 Seksenler

15:10 Göndül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)

22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)

03:00 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

12:30 Kiraz Mevsimi

14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Yalan

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Ya Çok Seversen