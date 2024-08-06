TV yayın akışı 6 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
03:30 Aziz
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)
22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:50 Ateş Kuşları
03:30 Kaçak
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)
22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"
11:30 Kasaba Doktoru
14:10 Seksenler
15:10 Göndül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)
22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)
03:00 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
12:30 Kiraz Mevsimi
14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Yalan
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Ya Çok Seversen