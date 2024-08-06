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    4. TV yayın akışı 6 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 6 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 07:10
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    6 Ağustos 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 6 Ağustos Salı Avanak Abdi, Password, Beyaz Saray Düştü, Mavi Boncuk, Son Şans, Tolghow Filtresiz ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 6 Ağustos Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 6 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    6 AĞUSTOS 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Bahar
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
    00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
    01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
    03:30 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)
    22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
    00:50 Ateş Kuşları
    03:30 Kaçak
    05:30 Bir Küçük Gün Işığı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:00 Sefirin Kızı
    11:00 Aramızda Kalsın
    13:30 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)
    22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
    00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
    02:00 İstanbullu Gelin
    04:00 Kiralık Aşk
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:00 Şehirden Uzakta
    10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"
    11:30 Kasaba Doktoru
    14:10 Seksenler
    15:10 Göndül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)
    22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)
    03:00 Gönül Dağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    12:30 Kiraz Mevsimi
    14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Tolgshow Filtresiz
    00:00 İlk Buluşma
    02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:30 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Password
    23:45 Yalan
    02:15 Gelinim Mutfakta
    04:30 Ya Çok Seversen

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