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TV yayın akışı 6 Temmuz 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

06.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Temmuz 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Temmuz Salı akşamı Güldür Güldür Show, Baht Oyunu, Oluversin Gari, MasterChef Türkiye, Maraşlı, Ada Masalı ve EURO 2020 Yarı Final İtalya-İspanya ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Temmuz 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)
00:30 Cam Tavanlar
03:00 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Centilmen (Yabancı Sinema)
02:50 Akıncı
05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
00:15 Atlantic Rim: Diriliş (Yabancı Sinema)
01:45 Yalan Dünya
04:15 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Mucize Doktor
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Oluversin Gari (Yerli Sinema)
00:45 Çılgın Dershane Kampta (Yerli Sinema)
03:00 Son Yaz
05:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Kazara Aşk
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:45 Vuslat
10:40 Tozkoparan
12:25 Gönül Dağı
15:30 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Yarı Final İtalya-İspanya
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:05 Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8 Masterchef
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