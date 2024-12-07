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TV yayın akışı 7 Aralık 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 07:15
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7 Aralık 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Aralık 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Holding, Sahipsizler, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 7 Aralık 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Aralık 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 ARALIK 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Sandık Kokusu
04:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Holding
13:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
15:10 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
00:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
02:50 Aldatmak
05:40 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Müzik Arası
03:45 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
15:45 Kızıl Goncalar
16:30 Aşk Evlilik Boşanma
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Hudutsuz Sevda
02:30 Her Yerde Sen
05:00 Kefaret
06:00 Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sahipsizler
12:30 Yerli Dizi Tekrarı
15:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
01:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
02:45 Erkenci Kuş
05:00 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14:30 Teşkilat
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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