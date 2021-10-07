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TV yayın akışı 7 Ekim 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Ekim Perşembe Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Kocan Kadar Konuş, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı, Evlilik Hakkında Her Şey ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. İşte 7 Ekim TV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Ekim 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ekim Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ekim Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 EKİM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
00:30 Yalancı
02:45 İçimizden Biri
05:00 Yeni Gelin

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03:55 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Uzak Şehrin Masalı
02:00 Kanunsuz Topraklar
01:00 Yasak Elma
04:30 En Hamarat Benim
06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 Tek Yürek
07:55 Kalk Gidelim
11:35 Benim Adım Melek
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
23:50 Teşkilat
02:35 Benim Adım Melek


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