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    4. TV yayın akışı 8 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 8 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 07:27
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    8 Ağustos 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Aşk-ı Memnu, Alan, Deliha, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya", Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 8 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 8 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Bahar
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
    01:30 Kayıp İnci
    03:45 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kaçak
    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)
    02:30 Ateş Kuşları
    05:00 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşk-ı Memnu
    21:45 Aşk-ı Memnu
    23:30 İntikam (Yabancı Sinema)
    01:45 Gelinim Mutfakta
    04:00 Ya Çok Seversen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:00 Sefirin Kızı
    11:00 Aramızda Kalsın
    13:30 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Deliha (Yerli Sinema)
    22:00 Deliha (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:05 Şehirden Uzakta
    09:50 Kara Ağaç Destanı
    12:40 Lingo Türkiye
    14:00 Gönül Dağı
    17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Set Sayısı
    21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
    23:10 3'Te 3
    02:00 Sen Türkülerini Söyle
    02:50 Gönül Dağı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 Kiraz Mevsimi
    14:15 Ah Be Birader (Yerli Sinema)
    16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
    22:30 Hudutsuz Sevda
    01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:45 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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