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  4. TV yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

08.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Aşkın Tarifi, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kılıbık, Öldür Beni Sevgilim ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 8 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Çukur
03:15 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
04:45 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Tekrar)
23:15 Galaksinin Koruyucuları (Yabancı Sinema)
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)
22:10 Sen Çal Kapımı
01:00 Kılıbık (Yerli Sinema)
02:30 Son Yaz
05:00 Masumiyet
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:30 Akrep
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:15 Payitaht Abdülhamid
02:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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