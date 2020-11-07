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TV yayın akışı 8 Kasım 2020 Pazar ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.11.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 8 Kasım 2020 Pazar ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

8 Kasım Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Kasım Pazar akşamı Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler 2, Öğretmen, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye ve Tövbeler Olsun ekranlarda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 8 Kasım TV yayın akışı...

Haftasonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 8 Kasım Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Kasım Pazar kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Kasım Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Kasım Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 KASIM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza (Yeni Bölüm)
00:15 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Ankara'nın Dikmen'i
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çarkıfelek
16:30 Kung Fu Panda 3
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:15 Hasret Bitti
02:15 Hasret Bitti
04:15 5N1K
05:00 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Çocukluk
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
23:15 Yasak Elma
01:45 Bay Yanlış
04:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 2
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Uzaylı Seferi
02:00 Uzaylı Seferi
03:30 Türk Müziği
05:30 Afacan Beşler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:45 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:55 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Kalk Gidelim
03:00 Böyle Bitmesin
04:45 Yerli Belgesel

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