Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 8 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 8 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    08.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    8 Kasım 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 8 Kasım Çarşamba akşamı Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Kasım Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 8 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Çarşamba ATV, FOX TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Kasım günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Kasım Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    8 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Cennetin Gözyaşları
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Aldatmak
    01:20 Yerli Dizi Tekrar
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dilek Taşı
    00:15 Arka Sokaklar
    02:45 Aşk ve Umut
    04:00 Poyraz Karayel
    05:15 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:45 Hudutsuz Sevda
    03:30 Senden Daha Güzel
    05:45 Yaz Şarkısı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yerli Dizi Tekrar
    22:30 Yerli Dizi Tekrar
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:45 İncir Ağacı
    06:50 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    15:00 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Benim Güzel Ailem
    00:10 Yerli Dizi
    03:20 Diriliş Ertuğrul
    04:40 Seksenler
    05:40 Kapanış

    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Simpsonlar'da artık o sahne yer almayacak! "Zaman değişti"Simpsonlar'da artık o sahne yer almayacak! "Zaman değişti"
    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptıSu şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı
    Manzarayı gölgeledi! Karın kaslarını göstererek şov yaptıManzarayı gölgeledi! Karın kaslarını göstererek şov yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon star tv yayin akışı yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

    Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

    Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

    Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

    Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

    Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

    Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.