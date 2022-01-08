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TV yayın akışı 8 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

08.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Ocak 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Maske Kimsin Sen, O Ses Türkiye, Yukarıdaki Tehlike ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 8 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
01:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)
00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
02:10 Kuruluş Osman
04:55 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
16:30 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
02:30 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik ARası
04:45 Geniş Aile

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kanunsuz Topraklar
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
22:30 Elkızı
01:45 Yasak Elma
04:15 Kefaret
05:45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:15 Bir Demet Tiyatro
14:00 Annemizi Saklarken
16:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)
02:15 Söz
04:15 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)
13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:00 Piri Reis

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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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