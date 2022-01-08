TV yayın akışı 8 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

01:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)

12:40 Kalp Yarası

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)

00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

02:10 Kuruluş Osman

04:55 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)

16:30 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)

02:30 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik ARası

04:45 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kanunsuz Topraklar

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

22:30 Elkızı

01:45 Yasak Elma

04:15 Kefaret

05:45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:15 Bir Demet Tiyatro

14:00 Annemizi Saklarken

16:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)

02:15 Söz

04:15 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)

13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:00 Piri Reis

