TV yayın akışı 81 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 MART 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Can Feda (Yerli Sinema)

11:30 Akıncı

12:00 Akıncı

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)

01:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)

22:15 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

04:00 Müzik Arası

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

14:30 Adım Farah

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:30 Ego

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak İle Fidan

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sınu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Son Umut (Yabancı Sinema)

22:15 Son Umut (Yabancı Sinema)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Çöp Adam

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

16:10 İhtiyar Kurtlar (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Börü (Yerli Sinema)

03:50 İhtiyar Kurtlar (Yerli Sinema)

05:20 Kapanış



