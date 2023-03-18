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  4. TV yayın akışı 81 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 81 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

18.03.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Mandıra Filozofu, Kardeşlerim, Son Umut, Gönül Dağı, Survivor 2023 ve Dokuz Oğuz programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 81 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 MART 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Can Feda (Yerli Sinema)
11:30 Akıncı
12:00 Akıncı
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)
01:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)
22:15 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
04:00 Müzik Arası
05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
14:30 Adım Farah
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak İle Fidan
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sınu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Son Umut (Yabancı Sinema)
22:15 Son Umut (Yabancı Sinema)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Çöp Adam
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
16:10 İhtiyar Kurtlar (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Börü (Yerli Sinema)
03:50 İhtiyar Kurtlar (Yerli Sinema)
05:20 Kapanış


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