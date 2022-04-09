TV yayın akışı 9 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (Yabancı Sinema)
01:45 Baba
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Kardeşlerim
16:00 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Gökdelen (Yabancı Sinema)
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Müzik Arası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Mahkum
23:30 Benim Kocam Yapmaz (Yerli Sinema)
01:30 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
07:30 İki Aile
08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Filmi (Yabancı Sinema)
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Arkadaşım Hoşgeldin
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:10 Söz
05:30 İki Aile
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım
06:10 Saruhan (Yerli Sinema)
08:30 Bir İyilik Hikayesi
08:40 Kara Tahta
11:50 Kasaba Doktoru
14:50 Ramazan Günlüğü
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
00:10 Kara Tahta
02:40 Ramazan Günlüğü
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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