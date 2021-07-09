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TV yayın akışı 9 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

09.07.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Temmuz 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Temmuz 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Recep İvedik 3, MasterChef Türkiye, Aşk Mantık İntikam, Dumbo, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Hıçkırık programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 9 Temmuz 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Temmuz 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

9 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:30 Hacker (Yabancı Sinema)
02:15 Hacker (Yabancı Sinema)
03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dumbo (Yabancı Sinema)
22:10 Baş Belası
01:10 Islah Adası (Yabancı Sinema)
03:20 Akıncı
05:30 Hercai

'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi ile gündeme gelen Harezmşahlar’ın son hükümdarı: Celaleddin Harezmşah

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:15 Aşkın Tarifi
01:15 Yalan Dünya
03:15 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari (Yerli Sinema)
16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
00:00 Kefaret
02:45 Son Yaz
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:45 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Aramızda Kalsın
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yerli Dizi Tekar
02:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Vuslat
10:35 Tozkoparan
12:20 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
22:35 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
00:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:55 Masumlar Apartmanı


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Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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