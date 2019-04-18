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Tv8'den Jet Sosyete'nin ardından bir final daha

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda ekrana gelecek dizi projesi için Cansu Dere ile anlaşan Acun Ilıcalı, sevilen iki diziyi final yaptırma kararı aldı.

Tv8'den Jet Sosyete'nin ardından bir final daha

Sahibi olduğu Tv8 kanalında O Ses Türkiye ve Survivor yarışmalarından ziyade dizi projeleri ile de adından söz ettirmek isteyen Acun Ilıcalı, bunun için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde kanalında Perşembe günleri ekrana gelen Jet Sosyete dizisi için final kararı alan Ilıcalı'nın, bir projesine daha veda edeceği öğrenildi.

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Sezon başında ekranlara gelmeye başlayan ve günden güne düşen reytingleri nedeniyle izleyici kaybeden Kızım dizisi, Mayıs sonunda final yapıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın bulunduğu dizi, Cuma günleri yayınlanıyordu.

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NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Daha ilk sezonunda Tv8'in en çok izlenen dizi projesi olmayı başaran Kızım'ın neden final yapacağı ise merak konusu oldu. Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği dizinin aldığı final kararı hayranlarını üzerken, Ilıcalı'nın Jet Sosyete'den sonra Kızım'ı da final yaptırması tepki çekti.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hala hasta olduğunu öğrenen Öykü babasına küsmüştür. Demir kızını üzmemek için sakladığı gerçekleri artık anlatmak zorundadır.

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Demir kızının kalbini kırmadan doğruyu nasıl anlatacaktır? Bir yandan zaman gittikçe daralırken beklenen ilik bulunabilecek midir? Baba kızın savaşında onları şimdi neler beklemektedir.

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Cemal Demir’e Uğur’la ilgili gerçekleri anlattıktan sonra Demir ne yapacak, Uğur’la ilişkisi bundan sonra nasıl ilerleyecektir. Öte yandan suçsuz olduğunu iddia eden Uğur’un Demir’i buna inandırabilmek için yaptıkları başlarına çok daha büyük bir bela açacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 jet sosyete kızım final

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