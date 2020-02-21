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  4. TV8'e çıkan Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

TV8'e çıkan Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündemin oturan Atakan Kayalar'ın konuk olduğu bir canlı yayında kullandığı ifade büyük tartışma yarattı. Atakan'ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu büyük yankı uyandırdı.

"ONLARI DA BİR GÜN OKUTACAĞIM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının canlı yayın konuğu olan Atakan Kayalar, anne-babaların çocuklarına kitap okumaları nasihatinde bulunduğunu belirterek "Ama kendileri okumazlar. Onları da bir gün okutacağım" ifadelerini kullandı.

NE DEMEK İSTEDİ?

Atakan Kayalar, bu açıklamalarından sonra yeniden mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda" şeklinde bir cümle daha kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakan Kayalar, TV8, gaipten ses,

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