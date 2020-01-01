TYB'nin 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini 2019'da almaya hak kazanan isimler açıklandı.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Bu vesile ile 2020'nin sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, birliğimize, beraberliğimize ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesini eleştiren Arıcan, "Skandallarıyla ünlü Nobel ödül komitesi daha önceki yıllarda da farklı alanlardaki değerlendirmelerinde tarafsız olamamış, objektif kıstaslarla eseri ve yazarını ödüllendirme yerine dini, siyasi ve etnik bir amaç gözetmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Arıcan, 1981'den bu yana gelenekselleşen TYB ödülleri ile yazarları ve eserlerini tanıtmayı, bu yöndeki çabaları desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimleri şöyle sıraladı: