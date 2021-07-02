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Üç babasıyla birlikte aynı evde büyüdü! Biyolojik babasını 10 yaşında öğrendi

02.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Raquel Soyka, annesi ve hepsine baba dediği üç farklı erkeklerle birlikte aynı evde yaşıyordu. TikTok hesabından ailesine dair bir paylaşım yapan Soyka, bu durumun normal olduğunu ve öz babasının hangisi olduğunu 10 yaşına kadar öğrenemediğini söyledi.

Üç babasıyla birlikte aynı evde büyüdü! Biyolojik babasını 10 yaşında öğrendi

Raquel Soyka, TikTok’ta başlatılan “Normal büyümek nasıl bir şeydir?” sorusuna kendi hayat hikayesi ile cevap verdi. Soyka, annesi ve üç babasıyla yaşamanın tamamen normal olduğunu düşündüğünü anlattı. TikTok’ta paylaştığı video kısa sürede tepki toplayan Soyka, çocukluğundan beri annesi, annesinin eski eşi Bill, annesinin yeni eşi Rich ve biyolojik babası Pete ile birlikte yaşıyor. 5 kişiden oluşan bu ailede Soyka, 10 yaşına kadar gerçek babasının kim olduğunu bilmediğinden bahsetti. Hatta evdeki 3 erkeğe de baba dediğini söyledi.

Soyka, durumu arkadaşlarının evine gitmeye başladığında durumun garip olduğunu anladığından söz ederken “Biz yıllardır birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlarımın evlerine gitmeye başladığım zaman annelerinin boşanıp, tekrar evlendiğini gördüm. İlk merak ettiğim şey diğer babanın nerede olduğu olmuştu. Herkesin benim gibi olmadığını görünce şaşırdım. Bunun normal olduğunu zannediyordum.” dedi.

ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENDİ

Raquel’in hayatı aslında annesinin evlilikleri nedeniyle bir hayli karmaşık hale geldi. Raquel’in annesi 17 yaşındayken Bill ile evlendi. Bu evliliklerinden bir çocukları oldu ve çift boşandı. Boşanmanın ardından Rich ile evlendi ve bu iki çocuğu daha dünyaya geldi. İkilinin anlaşamaması üzerine bu evlilik de bitti. Sonrasında ise anne, Raquel'in babası olan Pete ile evlendi. Pete ile evliliği kısa sürdü. Bunun üzerine eski eşi Rich ile tekrar evlendi. Şu anda da hala Rich ile mutlu evlilikleri devam ediyor.

Raquel, annesi ve Rich ile yaşamaya başladı. Diğer iki babası sağlık sorunları yaşadığı için hepsi aynı eve taşındılar. Şu anda bir çatı altında üç babayla yaşayan Raquel, çok iyi anlaştıklarını ve evde kavga çıkmadığını dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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