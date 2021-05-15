Üç gözlü buzağı veterineri bile şaşkına çevirdi: Böyle şey görmedim

Kuzey Galler'de bir veterinerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, bir buzağının 3 gözü olması şaşkınlık yarattı.

''BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Sığır çiftliğinde o gün verem testi yapan veteriner Malan Hughes, her türden şekil bozukluğuna sahip hayvanlar gördüğünü ancak hiçbirinin üç gözlü buzağı kadar tuhaf olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti: Veterinerler her türlü şeyi görme eğilimindedir. Tepegöz kuzular ve iki başlı doğan hayvanlar... Ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Dışarıdan ekstra göz güzel görünüyor. Göz kapakları ve kirpikleri bile var. Ama gözün arkasında bir şey olup olmadığını bilmek imkansız."

Buzağının gelişimsel bir anormallik taşıdığı ifade edilirken, üçüncü gözün herhangi bir soruna neden olmadığı da tespit edildi.

HİNDİSTAN'DA KUTSAL İLAN EDİLDİ

Yedi yıl önce Hindistan'da üç gözlü olarak dünyaya gelen buzağı köylüler tarafından bir mucize olarak görülmüş ve kutsal ilan edilmişti.



