HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Üç gözlü buzağı veterineri bile şaşkına çevirdi: Böyle şey görmedim

Üç gözlü buzağı veterineri bile şaşkına çevirdi: Böyle şey görmedim

15.05.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Galler'deki sığır çiftliğinde inanılmaz bir olay yaşandı. Üç gözle doğan bir buzağı görenleri şaşkına çevirirken, yıllardır veterinerlik yaptığını söyleyen Malan Hughes,''Biz daha önce böyle bir şey görmedik, gören var mı?'' şeklinde soru sorarak söz konusu hayvanın fotoğraflarını paylaştı.

Üç gözlü buzağı veterineri bile şaşkına çevirdi: Böyle şey görmedim

Kuzey Galler'de bir veterinerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, bir buzağının 3 gözü olması şaşkınlık yarattı.

''BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Sığır çiftliğinde o gün verem testi yapan veteriner Malan Hughes, her türden şekil bozukluğuna sahip hayvanlar gördüğünü ancak hiçbirinin üç gözlü buzağı kadar tuhaf olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti: Veterinerler her türlü şeyi görme eğilimindedir. Tepegöz kuzular ve iki başlı doğan hayvanlar... Ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Dışarıdan ekstra göz güzel görünüyor. Göz kapakları ve kirpikleri bile var. Ama gözün arkasında bir şey olup olmadığını bilmek imkansız."

Screenshot_1

Buzağının gelişimsel bir anormallik taşıdığı ifade edilirken, üçüncü gözün herhangi bir soruna neden olmadığı da tespit edildi.

HİNDİSTAN'DA KUTSAL İLAN EDİLDİ

Yedi yıl önce Hindistan'da üç gözlü olarak dünyaya gelen buzağı köylüler tarafından bir mucize olarak görülmüş ve kutsal ilan edilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Nefes kesen anlar! Ölümü göze aldılarNefes kesen anlar! Ölümü göze aldılar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.