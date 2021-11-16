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Üç kişinin canını alan şahıs, yaptığı sahte içki yüzünden hastanelik oldu

16.11.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yaptığı sahte içki nedeniyle zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı. Sahte içkinin, 3 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olduğu öğrenildi.

Üç kişinin canını alan şahıs, yaptığı sahte içki yüzünden hastanelik oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde etil alkolden sahte içki yapan şahıstan içki alan Ercan Üstündağ (29), Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin Karagöz ise Bolvadin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne başvurarak sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de tedavi gördüğü sahte içkiyi yapan Muzaffer Güçer isimli şahsın da kendi yaptığı sahte içkiyi kullanarak zehirlendiği ve görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki
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