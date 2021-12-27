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Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya koronavirüse yakalandı

27.12.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Üç Kız Kardeş'in çekimleri koronavirüs engeline takıldı. Dizi setindeki korona vakalarına bir yenisi daha eklendi. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın da testi pozitif çıktı.

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya koronavirüse yakalandı

Ayvalık'ta çekimleri devam eden Üç Kız Kardeş dizisinde yönetmen Eda Teksöz, usta oyuncu Veda Yurksever ve Almila Ada korona olmuştu.

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği ve vakalar nedeniyle çekimleri duran dizide bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı.

ÖZGÜ KAYA DA KORONA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Betül Yağsağan’ın kaleme aldığı dizinin Türkan’ı Özgü Kaya da korona oldu. Hastalığı hafif atlatan güzel oyuncu 10 günlük karantinasını evinde geçirecek. Bu durum yılbaşı sonrası sete çıkmayı planlayan yapım ekibinin çalışma takvimini de etkiledi.

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2022 Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizide, birbirine çok bağlı Türkan (Özgü Kaya), Dönüş (Almila Ada) ve Derya (Melis Berberoğlu) isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ayvalık
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