Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu dizinin ilk bölüm fargmanını izleyen kişiler tarafından merak edildi. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Melisa Berberoğlu oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu kimdir? Melisa Berberoğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Melisa Berberoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oynadığı filmleri sizler için derledik.
Melisa Berberoğlu 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Melisa Berberoğlu şimdilerde, İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev almaktadır. Kamera karşısında ilk defa 2021 yılında Acans isimli dizi ile geçen oyuncumuz dizideki performansıyla büyük beğeni toplamış ve aynı yıl Yeşilçam dizisinde de yer almıştır.
Tiyatro ile yakından ilgilenen ve hala aktif olarak sahne alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi film ve drama bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Melisa Berberoğlu kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisi ile geçmiştir.
26 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Melisa Berberoğlu daha önce yoğun ilgi gören birçok projede yer aldı.
2021 - Acans
2021 - Yeşilçam
2021 - Kırmızı Oda
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
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