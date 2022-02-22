Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu dizinin ilk bölüm fargmanını izleyen kişiler tarafından merak edildi. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Melisa Berberoğlu oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu kimdir? Melisa Berberoğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Melisa Berberoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oynadığı filmleri sizler için derledik.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN DERYA'SI MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR?

Melisa Berberoğlu 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Melisa Berberoğlu şimdilerde, İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev almaktadır. Kamera karşısında ilk defa 2021 yılında Acans isimli dizi ile geçen oyuncumuz dizideki performansıyla büyük beğeni toplamış ve aynı yıl Yeşilçam dizisinde de yer almıştır.

Tiyatro ile yakından ilgilenen ve hala aktif olarak sahne alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi film ve drama bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Melisa Berberoğlu kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisi ile geçmiştir.

MELİSA BERBEROĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Melisa Berberoğlu daha önce yoğun ilgi gören birçok projede yer aldı.

MELİSA BERBEROĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2021 - Acans

2021 - Yeşilçam

2021 - Kırmızı Oda

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

