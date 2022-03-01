MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

01.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarında iddialı bir başlangıç yaptı. Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, İclal Aydın ve Reha Özcan paylaşıyor. Dizide hayat verdiği 'Rüçhan' karakteriyle izleyiciye korku salan ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kimmiş...

1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren gönül verdi. Eskişehir Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Veda Yurtsever, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'a yerleşti.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahneye çıkan Veda Yurtsever, sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Veda Yurtsever, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda yönetmen yardımcılığı görevini de üstlendi.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

2006 yılında rol aldığı İki Aile dizisiyle ekran macerasına adım atan Veda Yurtsever; Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol aldı.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini görenler şaşıp kaldı. Veda Yurtsever, 1998-2018 yılları arasında meslektaşı Mahir İpek ile evliydi.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Şimdilerde SHOW TV'nin sevilen yapımı Güldür Güldür'de Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek, her hafta izleyiciyi kırıp geçiriyor.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan ünlü çiftin, 'Söz' adında bir de oğulları bulunuyor.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Veda Yurtsever, aile mahkemesine verdiği dilekçede ''Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik'' ifadelerini kullanmıştı.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Mahir İpek ve Veda Yurtsever'in 20 yıllık evliliği, 20 dakikalık bir dava sonucu bitmişti.

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi 'Kasıklarımın yangısı' demişti! Süper minili pozlarSevgilisi 'Kasıklarımın yangısı' demişti! Süper minili pozlar
Sosyal medyanın diline düştü! "Balmumu heykel sandım"Sosyal medyanın diline düştü! "Balmumu heykel sandım"
Survivor'da sürgün adasına giden isim belli oldu!Survivor'da sürgün adasına giden isim belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Güldür Güldür İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Putin ne istiyor? Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep! İşte son durum...

Putin ne istiyor? Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Dans videosuna gelen 'Ukrayna' yorumu kızdırdı

Dans videosuna gelen 'Ukrayna' yorumu kızdırdı

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Yetişkin film yıldızından olay sözler! “Savaş beklediği gibi...”

Yetişkin film yıldızından olay sözler! “Savaş beklediği gibi...”

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.