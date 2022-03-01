Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşini gören inanamadı! Güldür Güldür'ün efsane ismi çıktı

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kimmiş...

1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren gönül verdi. Eskişehir Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Veda Yurtsever, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'a yerleşti.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahneye çıkan Veda Yurtsever, sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Veda Yurtsever, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda yönetmen yardımcılığı görevini de üstlendi.

2006 yılında rol aldığı İki Aile dizisiyle ekran macerasına adım atan Veda Yurtsever; Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini görenler şaşıp kaldı. Veda Yurtsever, 1998-2018 yılları arasında meslektaşı Mahir İpek ile evliydi.

Şimdilerde SHOW TV'nin sevilen yapımı Güldür Güldür'de Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek, her hafta izleyiciyi kırıp geçiriyor.

Anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan ünlü çiftin, 'Söz' adında bir de oğulları bulunuyor.

Veda Yurtsever, aile mahkemesine verdiği dilekçede ''Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik'' ifadelerini kullanmıştı.

Mahir İpek ve Veda Yurtsever'in 20 yıllık evliliği, 20 dakikalık bir dava sonucu bitmişti.



