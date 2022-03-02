Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında ve nereli?

Üç Kız Kardeş dizisinde yer alan Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzeldir. Türkan rolüne hayat veren oyuncu Özgü Kaya daha önce Kutül Amare ve Kimse Bilmez dizisinin de oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte Özgü Kaya hakkında detaylar...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır. Kaya eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. İlk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolde yer aldığı 'Adı Efsane' dizisindeki 'Sibel Yılmaz' rolü ile edindi.

TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde de oynadı. Söz konusu dizide Zeynep rolüne hayat verdi. Ayrıca, Kimse Bilmez adlı dizide 'Sevda' rolüyle ekranlara geldi ve bu rol ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN’IN HİKAYESİ

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

