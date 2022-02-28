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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

28.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi; Derya, Türkan ve Dönüş'ün masalsı hikayesini konu ediniyor. Üç Kız Kardeş'in başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu paylaşıyor. Dizide kardeşlerin en büyüğü Türkan'a hayat veren Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'de canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Özgü Kaya'nın kardeşini gören şaşıp kaldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Özgü Kaya, 2017 yılında yer aldığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atmıştı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat verdi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Sonrasında başrollerini Keremcem ile paylaştığı Kimse Bilmez dizisiyle izleyiciyle buluştu.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncunun kardeşi de oyuncu çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü okuyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Sosyal medyada epey aktif olan Efekan Kaya, ablası Özgü Kaya'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Özgü Kaya, ailesiyle yer aldığı kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Özgü Kaya'nın anne ve babasını görenler, ''Güzellik genetikmiş'' ve ''Sizde de ne gen varmış arkadaş'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş


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Kanal D İclal Aydın
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