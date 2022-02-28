Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi de oyuncu çıktı! Herkes estetik harikası sanıyordu! Meğer güzellik genetikmiş

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'de canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Özgü Kaya'nın kardeşini gören şaşıp kaldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Özgü Kaya, 2017 yılında yer aldığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atmıştı.

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat verdi.

Sonrasında başrollerini Keremcem ile paylaştığı Kimse Bilmez dizisiyle izleyiciyle buluştu.

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncunun kardeşi de oyuncu çıktı.

Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü okuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Efekan Kaya, ablası Özgü Kaya'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Özgü Kaya, ailesiyle yer aldığı kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Özgü Kaya'nın anne ve babasını görenler, ''Güzellik genetikmiş'' ve ''Sizde de ne gen varmış arkadaş'' gibi yorumlarda bulunuyor.



