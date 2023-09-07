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  4. Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal bakın kim çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler'de....

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal bakın kim çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler'de....

07.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Özgü Kaya ve Berken Güven'in yer aldığı dizi üçüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekti. Güzel oyuncuyu bakın aslında ilk nerede izlemişiz.

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi üçüncü yeni sezonuyla ekrana gelmek için gün sayıyor. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen dizide bu sezon yine yer yerinden oynayacak.

SOMER MİNE

Dizide Somer'in yasak aşkı Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi. Ünlü isim bakın kimmiş...

Üç Kız Kardeş mine

1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nazlı Senem Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Nazlı Senem Ünal 7

2000 yılında yayınlanan Üzgünüm Leyla dizisiyle ekran macerasına adım atan güzel oyuncu; Hızır Ekip, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Aykut Enişte gibi yapımlarda rol aldı.

Nazlı Senem Ünal 6

Güzel oyuncu, 2019-2020 yılları arasında Çok Güzel Hareketler 2 programında izleyici karşısına çıkmış ve asıl çıkışını yakalamış.

Nazlı Senem Ünal çok güzel

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda sahne alan Nazlı Senem Ünal, güzelliği ve kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Nazlı Senem Ünal 5

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara dizisiyle tanınırlığını arttırmış.

Nazlı Senem Ünal 4

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu hayatına dair kesitleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Nazlı Senem Ünal 2

Nazlı Senem Ünal 3

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