Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal bakın kim çıktı! Meğer Çok Güzel Hareketler'de....

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi üçüncü yeni sezonuyla ekrana gelmek için gün sayıyor. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen dizide bu sezon yine yer yerinden oynayacak.

Dizide Somer'in yasak aşkı Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi. Ünlü isim bakın kimmiş...

1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nazlı Senem Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2000 yılında yayınlanan Üzgünüm Leyla dizisiyle ekran macerasına adım atan güzel oyuncu; Hızır Ekip, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Aykut Enişte gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu, 2019-2020 yılları arasında Çok Güzel Hareketler 2 programında izleyici karşısına çıkmış ve asıl çıkışını yakalamış.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda sahne alan Nazlı Senem Ünal, güzelliği ve kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara dizisiyle tanınırlığını arttırmış.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu hayatına dair kesitleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.



