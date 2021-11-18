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Üç Kuruş 4. yeni bölüm ön izleme sahnesi! İrfan'ın seri cinayetlerinin sırrı ortaya çıkıyor

18.11.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un 4. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanında, İrfan ve Oktay yüzleşiyor. İrfan'ın söyledikleri izleyenleri derinden etkiliyor. Neden cinayetleri işlediğini Oktay'a anlatan İrfan'ın sözleri duygu dolu anlara sahne olurken Oktay'ın bu karşılaşmadan sonra ne yapacağı heyecanla bekleniyor. İrfan'ın "Adalet yerini bulacak, senin ve bizim adaletimiz" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 4. bölümüyle 22 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümüne, Oktay ile yüzleşen İrfan'ın cinayet itirafları damga vuracak.

Üç Kuruş (1)(11)

Kartal'ın babası Oktay, Sadık'tan, Mirsad'dan ne istedin?" sözleriyle İrfan'a hesap soruyor.

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ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 3. bölümünde, Mirsad'ın ölümünün ardından polisler Kartal'ı cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Kartal'ın suçsuz olduğunu bilen Efe, ifade vererek Kartal'ı kurtardı. Kartal'a gelen künye, ikiliyi harekete geçirirken Efe, katilin gönderdiği künyeyi araştırmaya başladı.

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Kartal'ın künyesinden çocukluk arkadaşı Ferhan'ın haberdar olduğunu söylemesi gizemi yükseltirken seyirci İrfan'ın gerçek isminin Ferhan olduğunu öğrendi.

Üç Kuruş (7)(6)

Kendini ölü olarak gösteren ve başkasının kimliğini kullanan İrfan'a dair soru işaretleri giderek artmaya başladı.

Üç Kuruş (8)(4)

Bölüme Kartal'ın uçan arabası damgasını vurdu. Nezih'ten kaçmaya çalışan Bahar'ın karşısına yeniden Kartal çıktı. Kartal, Bahar'ı kaçırmaya çalışırken nefes kesen planıyla herkesi etkiledi.

Üç Kuruş (3)(9)

Vinçle arabası bağlanan Kartal, Bahar ile birlikte uçarak Nezih'in adamından kurtulmayı başardı. Ferhan'ın GBT kayıtlarına bakan Efe, 2019 yılında öldürüldüğünü öğrendi.

Üç Kuruş (2)(13)

Bunu duyan ve mezarın yerini öğrenen Kartal, büyük bir yıkım yaşadı. Kartal'ın "Babasının Kıymetlisi" yazılı künyesinin ortaya çıkması, Oktay'ı şüpheye düşürdü.

Üç Kuruş (1)(10)

Künyeyi yıllar önce İrfan'a veren Oktay, onun izini buldu ve finalde karşısına çıktı. Gerçek kimliğini saklamaya çalışan İrfan, karşısında Oktay'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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