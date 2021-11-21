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  4. Üç Kuruş 4. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Komiser Efe'yi korkutan olay!

Üç Kuruş 4. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Komiser Efe'yi korkutan olay!

21.11.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un 4. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanında Efe'nin karşısında 'ayı' görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Efe'nin annesinin Leyla'ya "Senin benim oğlumla hiçbir ilişkin olamaz!" demesi dikkat çekiyor. Kartal, Efe'yi tehdit ederken İrfan, bir kişiyi daha öldürmeye çalışıyor. Kartal'ın Nezih'i ezebilmek için Bahar'a sunacağı teklif ise büyük bir merak konusu oluyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 4. bölümüyle 22 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümüne, Oktay ile yüzleşen İrfan'ın cinayet itirafları damga vuracak.

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İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir.

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Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar.

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Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe'yle yüzleşmesine neden olur.

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Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar.

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Eli kolu Kartal'ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal'a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Üç Kuruş (4)(11)
Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürkyönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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