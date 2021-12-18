Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhan, Leyla’nın karşısına çıkıyor

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Kartal Bahar ve Neriman'a nasıl kavga ettiğini anlatırken Efe'de onlara dahil olmuştur. Muhabbet esnasında Leyla ve Efe'nin çatışması da dikkatlerden kaçmaz. Komiser ve Kartal, Ferhan'ın peşine düşerken Ferhan ise Leyla'nın karşısına çıkar.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 7. Bölümünde; Kartal, İrfan’ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar. Yine de pes etmeyen Kartal, Efe’yle beraber İrfan’ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur. İrfan’a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan’ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal’a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan’ın hamlesi, Oktay’ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

