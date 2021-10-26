Üç Kuruş dizisi 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş ne zaman başlıyor?

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un 1. bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) arasında geçen konuşmanın ekrana geldiği sahne ikilinin karakterlerine dair merakı iyice artırdı.

Kartal ve Efe'nin karakolda birbirlerine meydan okuduğu sahnede Kartal'ın, "Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz, biz hiç yokuz. İtip kakıyorsunuz bizi ama azıcık gücü elimize geçirdik mi, hesap sormaya başladık mı radarınıza giriyoruz!" sözleri dikkat çekiyor.



'Üç Kuruş'; ötekileştirme, adalet gibi kavramları ele alarak dikkat çektiği konularla fark yaratmaya hazırlanıyor.

ERCAN KESAL ÜÇ KURUŞ'LA EKRANA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor.





Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.



'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.





