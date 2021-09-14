Üç Kuruş dizisinden ilk tanıtım geldi! "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?"

Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova'nın paylaştığı yapım, polis, mafya ve seri katil ekseninde geçecek heyecanlı bir öyküyü ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.



