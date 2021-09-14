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  4. Üç Kuruş dizisinden ilk tanıtım geldi! "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?"

Üç Kuruş dizisinden ilk tanıtım geldi! "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?"

14.09.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım'ın 'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi 'Üç Kuruş' izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Üç Kuruş dizisinden ilk tanıtım da seyirciyle buluştu. Tanıtımdaki " İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri dikkat çekti.

Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova'nın paylaştığı yapım, polis, mafya ve seri katil ekseninde geçecek heyecanlı bir öyküyü ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ekin Koç Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
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