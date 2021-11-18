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Üç Kuruş dizisine RTÜK'ten ceza

18.11.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun şikâyetlerini dikkate alarak idari para cezası verilmesine karar verdi.

Üç Kuruş dizisine RTÜK'ten ceza

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun Üç Kuruş dizisi hakkındaki şikâyet başvurusunu değerlendiren RTÜK, dizideki Roman vatandaşlara yönelik söylemleri, “ayrımcı ve aşağılayıcı” olarak değerlendirdi. Dizideki şiddet sahnelerinin de Roman toplumunun yaşamını kötü gösterdiği belirtildi.

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SHOW TV’YE AĞIR PARA CEZASI

RTÜK, dizideki argo kullanımının yoğunluğu, kavga görüntülerinin sıklığı ile kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahneleri yasa ihlali olarak değerlendirdi. “Kadına şiddet/taciz” ve "karşılıklı şiddet" ile ilgili sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceğine kanaat getiren RTÜK, yayıncı kuruluş Show Tv’ye ağır idari para cezası verilmesine karar verdi.

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