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Üç Kuruş dizisine yeni transfer! Bora Akkaş da Üç Kuruş'a katıldı!

26.01.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin kadrosuna Sezin Akbaşoğulları'nın ardından sevilen bir oyuncu daha katıldı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'a daha önce Geniş Aile ve Yeşilçam gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Bora Akkaş da dahil oldu. Bora Akkaş, 'Üç Kuruş'ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Üç Kuruş dizisine yeni transfer! Bora Akkaş da Üç Kuruş'a katıldı!

Show TV'de bu sezon Çukur'un yerine ekrana gelen Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda usta oyuncu Zafer Algöz'ün veda ettiği Üç Kuruş'a son olarak Sezin Akbaşoğulları katılmıştı. Ünlü oyuncu dizide Azade karakterini canlandırmaya başlamıştı.

Üç Kuruş (3)(25)

DİZİDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Sezin Akbaşoğulları'nın ardından Üç Kuruş'un kadrosuna yeni bölümde Bora Akkaş da dahil oluyor.Bora Akkaş dizinin ekibine dahil oldu. Seyirci, Akkaş'ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

Bora Akkaş

İlk olarak adını Geniş Aile dizisiyle duyuran 31 yaşındaki oyuncu, son olarak ise Blu TV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'la birlikte başrolde oynamıştı.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Bora Akkaş
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