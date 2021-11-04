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  4. Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı Alişan Uğur bakın kimin oğlu çıktı!

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı Alişan Uğur bakın kimin oğlu çıktı!

04.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse gibi isimleri bir araya getiren dizide genç internet korsanı Konyalı olarak Alişan Uğur izleyici karşısına çıktı.

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı Alişan Uğur bakın kimin oğlu çıktı!

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu. Show TV’de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi daha ilk bölümden izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Üç Kuruş’ta, bilgisayar ve yasal olmayan siteler konusunda uzman bir karakter olan ‘Konyalı’yı canlandıran Alişan Uğur aynı zamanda ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’un oğlu.

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ALİŞAN UĞUR KİMDİR?

Üç Kuruş dizisi Alişan Uğur’un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Karakomik filminde Rich, ve Hekimoğlu dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı.

Özkan Uğur ve dünyaya ‘Ağır Roman’ oyunu ile Türkiye’nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan’ın oğlu olan Alişan Uğur babası gibi müzikle de yakından ilgili.

1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London’da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ‘’Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım’’ kelimeleriyle anlatıyor.


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