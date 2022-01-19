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Üç Kuruş'un kadrosuna Sezin Akbaşoğulları katıldı!

19.01.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Üç Kuruş'a 11. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle dahil oluyor.

Üç Kuruş'un kadrosuna Sezin Akbaşoğulları katıldı!

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'un ekibine Sezin Akbaşoğulları da dahil oldu.

GÜCÜ VE ZEKASIYLA ÇOK KONUŞULACAK

Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sezin Akbaşoğulları 1

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak. İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

Sezin Akbaşoğulları2

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.


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