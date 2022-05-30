Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan final yapan diziye veda mesajı: Hadi uçtum ben

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Üç Kuruş dizisi, 30 Mayıs Pazartesi akşamı ekran macerasını sonlandırıyor. İlk bölümüyle 1 Kasım'da seyirciyle buluşan ve tek sezon olarak planlanan Üç Kuruş, 28. bölümüyle final yapıyor.

"HADİ UÇTUM BEN"

Üç Kuruş'ta Kartal'ı canlandıran ünlü oyuncu veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neler neler yazdımdı. Instagram 'Açıklaman çok uzun' dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben"

ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır. Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur.



Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.

