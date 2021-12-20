Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora 8 yıllık sevgilisiyle pozlarını paylaştı!

Yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu ise Murat Uyurkulak'ın üstlendiği Üç Kuruş dizisi, her hafta seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle izleyiciden tam puan alan güzel oyuncu Aslıhan Malbora, Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Malbora, üniversite yıllarında tanıştığı Metin Temel ile 8 yıldır aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in konuğu olan Aslıhan Malbora, kendisine yöneltilen ''Sevgilinin günlüğünü okur musun?'' sorusuna, ''8 yıldır beraberiz. Ben onun günlüğünü yazarım'' yanıtını vermişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü bitiren Malbora, Kimya Mühendisliği de okuduğunu ancak oyunculuğa başlayınca okulunu ihmal ettiğini anlatmıştı.

Afyon'da büyüyen ancak üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınan Malbora, 2017 yılında yer aldığı Seven Ne Yapmaz dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Ağlama Anne dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu'nun kız kardeşi Leyla karakterine hayat veriyor.



