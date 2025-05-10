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Uçağa öyle bir şey soktu ki yolcular görünce şaştı kaldı! Fenomen kadın tartışma yarattı

Pietra Luccas isimli fenomen kadın, Florida uçağına Great Dane cinsi devasa köpeğini soktu. Köpeği gören bazı yollar tedirgin olurken, bazıları durumu normal karşıladı. Sosyal medyada yayınladığı videoyla da Luccas tartışma yarattı.

Uçağa öyle bir şey soktu ki yolcular görünce şaştı kaldı! Fenomen kadın tartışma yarattı

27 yaşındaki Pietra Luccas isimli fenomen kadın, San Francisco, Kaliforniya'dan Miami, Florida'ya uçtu ancak tek başına gitmedi. Fenomen kadın, Charlie isimli fazlasıyla büyük köpeğini de yanına aldı. O anları hesabında yayınlayan kadın gündem oldu.

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YOLCULAR ŞOK GEÇİRDİ

Instagram'da yayınlanan ve milyonlarca kez izlenen videoda Pietra'nın, Great Dane cinsi köpek Charlie ile dolu uçağa binmeden önce hava görevlisiyle konuştuğu görüldü. Newsweek'e konuşan Pietra, kabin ekibinin ve yolcuların, Charlie'yi her uçuşta yanına aldığında "onu görmekten her zaman çok mutlu olduklarını" söyledi.

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"Onu uçağa almakta hiç zorluk çekmedim," diyen kadın uçakta üç koltuk aldığını belirtti. "Bundan hoşlanmayan yolcular var ve bunu anlıyorum. Ama bu yüzden bizim için üç koltuk satın alıyorum. Uçuş sırasında Charlie sessiz olması için eğitiliyor. Çoğu zaman uyuyor." ifadelerini kullandı.

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"SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Pietra, Charlie'nin bir hizmet hayvanı olması nedeniyle onu da yanında getirdiğini söyledi. "Kamuya açık bir havalimanından uçtuğunuzda, diğer insanların ihtiyaçlarını kabul etmek zorundasınız. Çocuklar ağlarken bir uçağın içinde altı saat geçirmek benim için zor ama durumu da anlıyorum. Bundan hoşlanmak zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız." dedi.

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Viral videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, fenomenin diğer yolcuları devasa köpekle etkileşime girmeye zorlaması hakkında ikiye bölündü. "Buna izin verilmemeli... bu saçma bir hal alıyor.", "Bencilliğinle herkesi rahatsız edecek kadar ne kadar kaba olabilirsin ki?" yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar yanlış olmadığını savundu.

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