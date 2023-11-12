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  4. Uçağı rötar yapan Zeynep Bastık sitem etti! "Çok değiştin" mesajı kızdırdı

Uçağı rötar yapan Zeynep Bastık sitem etti! "Çok değiştin" mesajı kızdırdı

12.11.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık uçağı rötar yiyince sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımına "Çok değiştin" mesajları alan Bastık bu tarz yorumlara isyan etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık yeni bir paylaşım yaptı. Uçağı rötar yapan şarkıcı sitemli paylaşımıyla dikkat çekti.

Bastık "Niye bu kadar her uçak rötar yiyor? Ne dönüyor yukarı" dedi. Zeynep Bastık'a bu paylaşımından sonra ise "Sen değiştin" yorumları geldi.

Şarkıcı bu eleştiriye anlam veremedi ve "Nasıldım tam olarak, rötar yiyen uçakları tercih etmeyen biri miydim mesela" dedi.

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Zeynep Bastık daha sonra da uçakta video çekerek "Bazıları sadece konuşmak için konuşuyor. Ne diyeyim ki size şimdi. Yeter be!" diyerek isyan etti.

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Zeynep Bastık sosyal medya
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