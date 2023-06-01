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Uçağın kalkışından sadece 20 dakika sonra ortalığı birbirine kattı! Uçak tuvaletinde sigara içen adam yakalandı

01.06.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’dan İngiltere’ye giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir yolcu uçağın havalimanından kalkışından sadece 20 dakika sonra tuvalete gitti. Uçak tuvaletinde sigara içtiği uçak personelince tespit edilen yolcu İngiltere’deki havalimanında polisler tarafından gözaltına alındı.

Uçağın kalkışından sadece 20 dakika sonra ortalığı birbirine kattı! Uçak tuvaletinde sigara içen adam yakalandı

İspanya’nın Palma kentinden İngiltere’nin Manchester şehrine giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan yolcu uçuş sırasında tuvalette sigara içerken yakalandıktan sonra Manchester Havalimanı'nda polis tarafından uçaktan indirildi. Kabin tuvaletinden duman çıktığını gören uçuş görevlileri, içeride bir adamın sigara içtiğini ifşa etti.

ANINDA POLİSE HABER VERİLDİ

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Havayolu şirketinden yapılan resmi basın açıklamasında olay doğrulanırken "Palma'dan Manchester'a giden bu uçuşun mürettebatı, uçakta bir yolcunun sigara içerken bulunmasının ardından polise yardım istedi.” ifadelerine yer verildi.

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Uçağın Manchester havalimanına inişini gerçekleştirdikten sonra diğer yolcular inmeden hemen önce kabin görevlisinin kontrolünde sigara içtiği tespit edilen yolcu indirildi. Polislerin uçağın kapısına karşıladıkları yolcu anında tutuklandı.

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İngiltere İspanya uçak

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