Eskiden otelde temizlik görevlisiydi! Odaya girer girmez yaptığı hareket sosyal medyayı şaşırttı... “Yıkanmadıklarını biliyorum”

Eski bir otel çalışanı olan Dee, TikTok’tan yaptığı seyahat tüyosuna yönelik paylaşımda her eşyanın temizlenmediğini ve yıkanmadığını hatırlatmak için deneyimini paylaştı. TikTok’ta “Ladydee” olarak bilinen kadın İspanya’nın Balear Adaları’ndaki tatilinin tadını çıkartıyordu. Odasına girer girmez ise ilk yaptığı hareketle sosyal medyada viral oldu.

ANINDA KALDIRDI

Otel odasına genel olarak göz attıktan sonra Dee, ilk olarak ise yatağın ayak ucunda bulunan örtüyü kaldırdı. Dee paylaşımına ise, “Otele varı varmaz bunları kaldırıyorum. Çünkü bunları yıkamadıklarını biliyorum. Ben temizlikçiydim ve oteller bunları yıkamaz” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının meraklı soruları üzerine Dee, otellerin genellikle beyaz çarşaf ve yastık kılıflarını yıkamayı tercih ettiklerini söyledi. Dee aynı zamanda yatak örtüsünün kötü kokusundan kurtulması için koku giderici spreylerin kullanıldığını ifade etti.