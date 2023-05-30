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Eskiden otelde temizlik görevlisiydi! Odaya girer girmez yaptığı hareket sosyal medyayı şaşırttı... “Yıkanmadıklarını biliyorum”

30.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir otel çalışanın TikTok’tan yaptığ seyahat tüyoları kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. “Ladydee_asg” kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın odaya ilk adım attığında yatağın üzerindeki çarşafı çıkarttığını söyledi. Dee’nin paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Eskiden otelde temizlik görevlisiydi! Odaya girer girmez yaptığı hareket sosyal medyayı şaşırttı... “Yıkanmadıklarını biliyorum”

Eski bir otel çalışanı olan Dee, TikTok’tan yaptığı seyahat tüyosuna yönelik paylaşımda her eşyanın temizlenmediğini ve yıkanmadığını hatırlatmak için deneyimini paylaştı. TikTok’ta “Ladydee” olarak bilinen kadın İspanya’nın Balear Adaları’ndaki tatilinin tadını çıkartıyordu. Odasına girer girmez ise ilk yaptığı hareketle sosyal medyada viral oldu.

ANINDA KALDIRDI

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Otel odasına genel olarak göz attıktan sonra Dee, ilk olarak ise yatağın ayak ucunda bulunan örtüyü kaldırdı. Dee paylaşımına ise, “Otele varı varmaz bunları kaldırıyorum. Çünkü bunları yıkamadıklarını biliyorum. Ben temizlikçiydim ve oteller bunları yıkamaz” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının meraklı soruları üzerine Dee, otellerin genellikle beyaz çarşaf ve yastık kılıflarını yıkamayı tercih ettiklerini söyledi. Dee aynı zamanda yatak örtüsünün kötü kokusundan kurtulması için koku giderici spreylerin kullanıldığını ifade etti.

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tiktok otel temizlik

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